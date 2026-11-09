मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म, मंदिर और गुरुद्वारे देते हैं भाईचारे का संदेश : आचार्य विकास कुमार

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आचार्य विकास कुमार ने कहा कि मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जरूरतमंदों की सहायता करना और समाज के कमजोर वर्गों के साथ खड़े रहना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि सरदार जगदीश सिंह झिंडा ने हरियाणा में सिख समाज को संगठित करने और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके नेतृत्व में समाजहित के कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर और गुरुद्वारे सभी मानवता, प्रेम, भाईचारे और सेवा का संदेश देते हैं।सरदार जगदीश सिंह झिंडा ने सम्मान के लिए आचार्य विकास कुमार और आचार्य योगेश कुमार का आभार जताया। उन्होंने दोनों भाइयों और उनकी टीम की ओर से किए जा रहे सामाजिक एवं जनसेवा कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों की मदद करना, धार्मिक स्थलों पर सेवा करना और समाज के कमजोर वर्गों का सहयोग करना सच्ची मानवता है।उन्होंने दोनों भाइयों को सरोपा भेंट कर सम्मानित भी किया। झिंडा ने कहा कि गुरु साहिबान ने मानवता, समानता, सेवा और मिल-बांटकर रहने की शिक्षा दी है। इन आदर्शों को अपनाकर समाज में आपसी भाईचारे और सद्भाव को मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने लोगों से अपनी सामर्थ्य के अनुसार समाजसेवा में योगदान देने का आह्वान किया।