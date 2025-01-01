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जींद। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं प्रारंभिक अंग्रेजी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कसुहन में सोमवार को किशोरियों के मानसिक व भावनात्मक विकास को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें कक्षा नौवीं से बारहवीं तक की छात्राओं ने भाग लिया। मंडलीय बाल कल्याण अधिकारी रोहतक व राज्य नोडल अधिकारी अनिल मलिक ने छात्राओं को किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बदलावों के बारे में जानकारी दी। अनिल मलिक ने कहा कि किशोरावस्था जीवन का संवेदनशील चरण है। इस दौरान तनाव, चिड़चिड़ापन, क्रोध और भावनात्मक उतार-चढ़ाव जैसी स्थितियां आ सकती हैं। ऐसे में छात्राओं को आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और सकारात्मक सोच बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि साथियों का प्रभाव, दिखावे की प्रवृत्ति और सोशल मीडिया का अत्यधिक इस्तेमाल किशोरियों की एकाग्रता और व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। सोच-समझकर निर्णय लेना और अपनी समस्याएं परिवार या विश्वसनीय व्यक्ति के साथ साझा करना जरूरी है। संवाद