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कार्यक्रम का आयोजन पूर्व कृषि निरीक्षक एवं पूर्व प्रधान रणधीर सिंह के निवास पर हुआ। रणधीर सिंह ने कहा कि पंचायत ने पानी निकासी की व्यवस्था सुधारने, गलियों का निर्माण करवाने सहित गांव की मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए सराहनीय कार्य किए हैं। इससे गांव की तस्वीर बदली है और यह शहर जैसा नजर आने लगा है।उन्होंने कहा कि अच्छे कार्य करने वालों का सम्मान दूसरों को भी समाजसेवा के लिए प्रेरित करता है। सरपंच संदीप शर्मा ने कहा कि ग्रामीणों का सम्मान उनके विश्वास और सहयोग का प्रतीक है। भविष्य में भी गांव के सामूहिक विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। इस मौके पर दिलबाग, राजू, सुभाष, रामचंद्र, साधुराम, सतेराम, पाला और सतबीर सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। संवाद