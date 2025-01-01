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Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Rural women showcased a glimpse of Haryanvi culture through traditional songs.

Jind News: पारंपरिक गीतों से ग्रामीण महिलाओं ने दिखाई हरियाणवी संस्कृति की झलक

Thu, 01 Oct 2026 12:30 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:30 AM IST
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Rural women showcased a glimpse of Haryanvi culture through traditional songs.
फोटो 5 नरवाना। भजन कीर्तन करते हुए ग्रामीण महिलाएं। स्रोत ग्रामीण।
नरवाना। सेवा ही संकल्प अभियान के तहत बुधवार को गांव लोन के सत्संग भवन में प्राचीन एवं पारंपरिक संस्कृति कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें ग्रामीण महिलाओं ने पारंपरिक परिधान पहनकर हरियाणवी संस्कृति की झलक प्रस्तुत की।
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उत्तराखंड से आई सांस्कृतिक टीम ने भी कार्यक्रम में विशेष रूप से भाग लिया। ग्रामीण महिलाओं ने सावन, फाल्गुन और कार्तिक के पारंपरिक गीत प्रस्तुत किए। इसके साथ ही हरियाणवी परिधान, रहन-सहन, खान-पान और रीति-रिवाजों से जुड़ी प्राचीन परंपराओं की जानकारी दी।
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कार्यक्रम के माध्यम से बताया गया कि धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में आज भी पारंपरिक लोकगीतों का प्रचलन है। देवी जागरण में आरती तथा विवाह समारोह में बन्ना, सांझी, मंगल मंडप और विदाई के गीत गाने की परंपरा निभाई जाती है। कार्यक्रम में हरियाणा के पारंपरिक खान-पान का भी उल्लेख किया गया। दूध-दही के अलावा दाल, भात, खिचड़ी और दलिया को हरियाणवी खान-पान की प्रमुख पहचान बताया गया।
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उत्तराखंड की टीम ने हरियाणा की प्राचीन संस्कृति, रहन-सहन और सामाजिक परंपराओं की जानकारी जुटाई। टीम इंचार्ज कार्तिक बहुगुणा, सदस्य पंकज मंदोली, शिखर नेगी, मुकेश कुमार, संदीप दहिया, सरपंच प्रतिनिधि सुरेश कुमार, ग्राम सचिव सतपाल सिंह और खंड समन्वयक जयपाल ढोबी सहित सैकड़ों ग्रामीण महिलाएं मौजूद रहीं।
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