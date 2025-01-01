Jind News: पारंपरिक गीतों से ग्रामीण महिलाओं ने दिखाई हरियाणवी संस्कृति की झलक

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उत्तराखंड से आई सांस्कृतिक टीम ने भी कार्यक्रम में विशेष रूप से भाग लिया। ग्रामीण महिलाओं ने सावन, फाल्गुन और कार्तिक के पारंपरिक गीत प्रस्तुत किए। इसके साथ ही हरियाणवी परिधान, रहन-सहन, खान-पान और रीति-रिवाजों से जुड़ी प्राचीन परंपराओं की जानकारी दी।कार्यक्रम के माध्यम से बताया गया कि धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में आज भी पारंपरिक लोकगीतों का प्रचलन है। देवी जागरण में आरती तथा विवाह समारोह में बन्ना, सांझी, मंगल मंडप और विदाई के गीत गाने की परंपरा निभाई जाती है। कार्यक्रम में हरियाणा के पारंपरिक खान-पान का भी उल्लेख किया गया। दूध-दही के अलावा दाल, भात, खिचड़ी और दलिया को हरियाणवी खान-पान की प्रमुख पहचान बताया गया।उत्तराखंड की टीम ने हरियाणा की प्राचीन संस्कृति, रहन-सहन और सामाजिक परंपराओं की जानकारी जुटाई। टीम इंचार्ज कार्तिक बहुगुणा, सदस्य पंकज मंदोली, शिखर नेगी, मुकेश कुमार, संदीप दहिया, सरपंच प्रतिनिधि सुरेश कुमार, ग्राम सचिव सतपाल सिंह और खंड समन्वयक जयपाल ढोबी सहित सैकड़ों ग्रामीण महिलाएं मौजूद रहीं।