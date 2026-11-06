Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Rs 2.28 lakh will be spent on installing fans and LEDs at the Kinana PHC.

Jind News: किनाना पीएचसी में पंखे और एलईडी लगाने पर खर्च होंगे 2.28 लाख रुपये

Fri, 06 Nov 2026 02:31 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 02:31 AM IST
विज्ञापन
Rs 2.28 lakh will be spent on installing fans and LEDs at the Kinana PHC.
जींद। किनाना गांव के निर्माणाधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में बिजली संबंधी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए लोक निर्माण विभाग के इलेक्ट्रिकल विंग ने 2.28 लाख रुपये का टेंडर जारी किया है। इसके तहत स्वास्थ्य केंद्र में सीलिंग फैन और एलईडी बैटन लाइटें लगाई जाएंगी। इससे पीएचसी में स्वास्थ्य सेवाएं शुरू होने के बाद मरीजों और कर्मचारियों को बेहतर माहौल मिल सकेगा।
विज्ञापन

पीएचसी में पंखे लगने से गर्मी के मौसम में मरीजों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को राहत मिलेगी। वहीं, एलईडी लाइटों से ओपीडी, जांच और उपचार कक्षों में पर्याप्त रोशनी रहेगी। इससे स्वास्थ्यकर्मियों को मरीजों की जांच और जरूरी कागजी कार्य करने में भी सुविधा होगी।
विज्ञापन

गांव और आसपास के क्षेत्र के लोगों को स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलने में मदद मिलेगी। यह काम पीएचसी में जरूरी सुविधाएं विकसित करने की दिशा में एक कदम है। ठेकेदार 11 नवंबर शाम पांच बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तकनीकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद 12 नवंबर को वित्तीय बोली खोली जाएगी। कार्य आवंटित होने के बाद ठेकेदार को 60 दिन के भीतर इसे पूरा करना होगा। टेंडर की वैधता 120 दिन निर्धारित की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

बाक्स
इस काम के होने से मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इसके लिए टेंडर जारी करवा दिए गए हैं। पहले गर्मी में मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब यह समस्या नहीं रहेगी। -डॉ. रघुवीर पूनिया, पीएमओ नागरिक अस्पताल जींद।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें