Jind News: क्रेडिट कार्ड बनवाने का झांसा देकर 1.14 लाख रुपये ठगे, पत्नी का मोबाइल भी किया हैक

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पुलिस को दी शिकायत में प्रवीण ने बताया कि करीब दो सप्ताह पहले उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से फोन आया था। फोन करने वाले ने खुद को बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़ा कर्मचारी बताते हुए कहा कि उनके लिए 2 लाख 80 हजार रुपये की लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड ऑफर आया है। ठगों ने कार्ड बनवाने के नाम पर उससे आधार कार्ड और पैन कार्ड की जानकारी मांगी। बातचीत के दौरान आरोपियों ने उनसे ओटीपी भी हासिल कर लिया और उनके नाम पर क्रेडिट कार्ड जारी करवा दिया।इसके बाद प्रवीण के मोबाइल पर क्रेडिट कार्ड का लिंक भेजा गया, जिसके माध्यम से बीओबी कार्ड एप डाउनलोड करनी थी। प्रवीण ने बताया कि वह आईफोन इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनके फोन में एप नहीं चल पाई। इस पर ठगों ने उनसे किसी एंड्रॉयड फोन का नंबर मांगा। उन्होंने अपनी पत्नी पूजा का मोबाइल नंबर दे दिया। आरोपियों ने पत्नी के मोबाइल पर आए ओटीपी की जानकारी भी ले ली। इसके बाद एप तो चलने लगी लेकिन उनकी पत्नी का मोबाइल हैक हो गया।प्रवीण के अनुसार, 31 अक्तूबर को उनकी पत्नी के मोबाइल पर 49 हजार, 29 हजार और 5131 रुपये कटने के मैसेज आए। इसके बाद 4 नवंबर को 3267 और 28601 रुपये की निकासी के संदेश मिले। इस तरह आरोपियों ने उसके बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड से कुल 1,14,999 रुपये निकाल लिए।