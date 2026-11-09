राहुल गांधी के सच और हरियाणा की गर्जना से घबराई भाजपा : सतपाल ब्रह्मचारी

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सांसद सतपाल ब्रह्मचारी ने दिवाली का पर्व पांडू पिंडारा स्थित आश्रम में लोगों के साथ मनाया। इस दौरान उन्होंने लोगों को मिठाई खिलाकर दिवाली की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि भाईचारे से बड़ी कोई सौगात नहीं होती। सभी को मिल-जुलकर त्योहार मनाने चाहिए। कार्यक्रम में कांग्रेस जिलाध्यक्ष ऋषिपाल हैबतपुर, जिला महासचिव नवीन सांगवान, विजय मोर मौजूद रहे।सांसद ने आरोप लगाया कि देश और हरियाणा में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। बेरोजगारी के कारण युवा परेशान हैं और किसान, मजदूर, दुकानदार व व्यापारी सरकार की नीतियों से हताश हैं। उनके अनुसार सरकार का ध्यान चंद उद्योगपति मित्रों के हितों तक सीमित है। शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था भी प्रभावित है। अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है और सरकारी स्कूलों में सुविधाओं का अभाव है।सतपाल ब्रह्मचारी ने पांडू पिंडारा तीर्थ की व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हर अमावस्या पर लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं, लेकिन तीर्थ पर पर्याप्त बिजली और गुणवत्तापूर्ण पेयजल की व्यवस्था नहीं है। सरकार जींद में भाखड़ा से पानी ला रही है तो इसे पांडू पिंडारा तीर्थ तक भी पहुंचाया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार तीर्थ के विकास को लेकर गंभीर नहीं है। देश-प्रदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को जब यहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव दिखता है तो वे व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं।