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Jind News: महिलाओं के उत्पादों की गुणवत्ता परखी

Wed, 21 Oct 2026 11:57 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 11:57 PM IST
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Quality check of women's products
फोटो 21जेएनडी19-सांझा बाजार की दुकानों का निरीक्षण करते हुए नप चेयरपर्सन डॉ. अनुराधा सैनी। स्रो
जींद। नगर परिषद की चेयरपर्सन डॉ. अनुराधा सैनी ने बुधवार को पुराने बस स्टैंड के पास स्थित सांझा बाजार का निरीक्षण किया। उन्होंने दुकानों पर उपलब्ध उत्पादों और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कढ़ी-चावल और डोसा चखकर खानपान की गुणवत्ता भी परखी। साथ ही बाजार में साफ-सफाई, व्यवस्थाओं और ग्राहकों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली।डॉ. अनुराधा सैनी ने कहा कि सांझा बाजार हरियाणा सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पाद बेचने के लिए मंच उपलब्ध करवाना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। यहां महिलाएं अपने हुनर और मेहनत से तैयार उत्पाद सीधे ग्राहकों तक पहुंचा सकती हैं। संवाद
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