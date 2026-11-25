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वीटा प्लांट से जिले के करीब 30 हजार किसान जुड़े हुए हैं। सहकारी व्यवस्था के तहत पशुपालकों का दूध प्लांट तक पहुंचता है, जिससे उन्हें दूध बेचने के लिए नियमित बाजार मिलता है। इससे पशुपालन को बढ़ावा मिलने के साथ ग्रामीण परिवारों की आय को भी सहारा मिल रहा है।प्लांट में दूध का प्रसंस्करण कर उससे विभिन्न उत्पाद तैयार किए जाते हैं। इन उत्पादों की आपूर्ति जींद के अलावा हांसी, टोहाना, फतेहाबाद, पानीपत और हिसार तक की जाती है। इससे डेयरी उत्पादों के कारोबार को विस्तार मिल रहा है। साथ ही वितरकों और दुकानदारों को भी व्यापार के अवसर मिल रहे हैं।प्लांट में प्रतिदिन आने वाले दूध का पूरा उपयोग करने के लिए उससे अलग-अलग उत्पाद तैयार किए जाते हैं। सीधे बिक्री के बाद बचे दूध से पनीर, घी, दही और अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं। इनकी मांग के चलते आसपास के जिलों में वीटा का वितरण नेटवर्क फैला हुआ है। इससे केवल पशुपालकों को ही नहीं, बल्कि वितरकों, दुकानदारों और डेयरी उत्पादों के कारोबार से जुड़े लोगों को भी रोजगार और व्यापार के अवसर मिलते हैं।सहकारी डेयरी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों को उनके दूध का नियमित बाजार उपलब्ध करवाना और उपभोक्ताओं तक गुणवत्तापूर्ण उत्पाद पहुंचाना है। जींद प्लांट में दूध की आवक के अनुसार उसका प्रसंस्करण कर विभिन्न उत्पाद तैयार किए जाते हैं। इससे दूध की बर्बादी रोकने के साथ उसकी उपयोगिता और बाजार का दायरा बढ़ता है। उन्होंने कहा कि वीटा का प्रयास किसानों और उपभोक्ताओं के बीच भरोसे का रिश्ता मजबूत करना तथा डेयरी कारोबार को आगे बढ़ाना है।