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सत्यप्रकाश जरावता ने कहा कि सद्गुरु रविदास महाराज ने समाज को समानता, सम्मान, स्वाभिमान और भाईचारे का संदेश दिया। उनके विचार किसी एक समाज तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणास्रोत हैं।उन्होंने बताया कि 18 नवंबर से 3 दिसंबर 2026 तक आयोजित देशव्यापी यात्रा पंजाब के जालंधर स्थित डेरा सचखंड बल्लां से शुरू हुई है। करीब 2402 किलोमीटर की यात्रा देश के विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लगभग 47 शहरों से होकर वाराणसी स्थित सद्गुरु रविदास जी की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर में संपन्न होगी।उन्होंने बताया कि हरियाणा में 25, 26 और 28 नवंबर को मुख्य यात्रा आठ जिलों यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल से गुजरेगी। प्रदेश के शेष 15 जिलों में उपयात्राएं निकाली जाएंगी, जो निर्धारित स्थानों पर मुख्य यात्रा में शामिल होंगी।हरियाणा में 25, 26 और 28 नवंबर को मुख्य यात्रा आठ जिलों यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल से गुजरेगी। शेष 15 जिलों में उपयात्राएं निकाली जाएंगी, जो निर्धारित स्थानों पर मुख्य यात्रा में शामिल होंगी।25 नवंबर को यात्रा यमुनानगर से हरियाणा में प्रवेश कर अंबाला होते हुए कुरुक्षेत्र पहुंचेगी। उमरी में मुख्यमंत्री की जनसभा के बाद रात्रि विश्राम होगा। 26 नवंबर को यात्रा करनाल, पानीपत और सोनीपत पहुंचेगी, जहां बहालगढ़ में जनसभा होगी। वहीं 28 नवंबर को दिल्ली से हरियाणा में प्रवेश के बाद फरीदाबाद में जनसभा आयोजित की जाएगी। इसके बाद यात्रा पलवल और होडल होते हुए उत्तर प्रदेश के लिए रवाना होगी।इस मौके पर अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अजय खुंडिया, जिला मीडिया प्रभारी राकेश बैरागी हाट और जिला महामंत्री पुष्पा तायल भी मौजूद रहे।