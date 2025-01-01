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सफीदों। शहर की सब्जी मंडी के समीप स्थित गुरुद्वारे में मंगलवार को श्री गुरु नानक देव जी का 557वां प्रकाश पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान शब्द कीर्तन, अरदास और अटूट लंगर का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। गुरुपर्व पर निशान साहिब का चोला बदलने के बाद पांच प्यारों की अगुवाई में नगर कीर्तन निकाला गया। ढोल-नगाड़ों के बीच गतका दल ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। नगर कीर्तन का जगह-जगह फूलों की वर्षा कर स्वागत किया गया। श्रद्धालुओं ने गुरु दरबार में माथा टेककर प्रसाद ग्रहण किया। वहीं, रामपुरा रोड स्थित ओम आयुर्वेदा परिसर में भी गुरुपर्व के उपलक्ष्य में सुखमणि साहिब का पाठ करवाया गया। इसमें अस्पताल संचालक आचार्य विकास कुमार ने भाग लिया।