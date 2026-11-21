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अभियान में पुलिस के साथ बिजली निगम, वन विभाग, डॉग स्क्वायड और नशा मुक्ति टीम भी शामिल रही। बिजली निगम की टीम ने गांव के 16 मकानों में अवैध रूप से बिजली सप्लाई का इस्तेमाल पकड़ा। विभाग की ओर से संबंधित मकान मालिकों पर करीब 3.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं, वन विभाग ने अवैध रूप से लकड़ी रखने के मामले में 1.25 लाख रुपये का जुर्माना किया। इस तरह विभिन्न विभागों की संयुक्त कार्रवाई में कुल 4.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।सर्च अभियान में थाना गढ़ी, थाना शहर नरवाना, थाना सदर नरवाना, पुलिस चौकी धमतान साहिब, पुलिस चौकी दनौदा और सीआईए नरवाना की टीमें शामिल रहीं। पुलिस की इस कार्रवाई से गांव में हलचल रही।डीएसपी कमलदीप राणा ने बताया कि गांव में नशे से संबंधित शिकायतें मिलने के बाद यह विशेष सर्च अभियान चलाया गया। पुलिस नशे के कारोबार में शामिल लोगों की गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने आमजन से अपील की कि नशे की बिक्री या सप्लाई से जुड़ी कोई भी जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।