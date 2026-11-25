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फसल सीजन के चलते इस मार्ग से अनाज से भरे लोडिंग वाहनों का लगातार आवागमन रहता है। ऐसे में सड़क पर बने गड्ढों के कारण वाहनों की क्रॉसिंग के दौरान दुर्घटना का खतरा बना रहता है। दोपहिया वाहन चालकों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है। राहगीरों और दुकानदारों का कहना है कि कई बार विभाग को समस्या से अवगत करवाया गया है, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ।वाहन चालक राजेश, सुरेश, सुरेंद्र और बलवान ने बताया कि कई दिन पहले पाइप लाइन बिछाने के लिए सड़क की खुदाई की गई थी। इसके बाद गड्ढों को पूरी तरह ठीक नहीं किया गया। दोपहिया वाहन चालक कई बार चोटिल होने से बचे हैं। वहीं, अनाज से भरे भारी वाहनों के पलटने का खतरा भी बना हुआ है। उन्होंने विभाग से जल्द सड़क की मरम्मत करवाने की मांग की है।जन स्वास्थ्य विभाग के एसडीओ नवीन मुंडे ने कहा कि अभी तक उनके पास इस संबंध में कोई शिकायत नहीं आई है। यदि सड़क पर गड्ढे बने हुए हैं तो उन्हें तुरंत प्रभाव से ठीक करवाया जाएगा। आमजन को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी।