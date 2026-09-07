Jind News: समाधान शिविर में लोगों ने रखीं विभिन्न समस्याएं

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अर्बन एस्टेट निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत दी कि उनकी गली नीची होने के कारण बारिश के पानी के साथ घरों के सामने कूड़ा जमा हो जाता है। उन्होंने समस्या के समाधान की मांग की। गांव झांज कलां निवासी कविता ने प्लॉट की निशानदेही करवाने की मांग रखी।श्यामलाल ने गैस सब्सिडी का लाभ दिलाने की फरियाद की। वहीं गांव मालसरी खेड़ा से आए ग्रामीणों ने खेतों में पानी पहुंचने में आ रही समस्या से अधिकारियों को अवगत कराया।एडीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों को केवल सुनने तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उनका समयबद्ध तरीके से समाधान सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर एसडीएम सत्यवान मान, सीटीएम मोनिका, डीआरओ राजकुमार, डीडीपीओ संदीप भारद्वाज भी मौजूद रहे।