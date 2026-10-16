Jind News: नियुक्तियों में अनियमितता पर कार्रवाई और शुगर मिलों के मरम्मत कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश

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उन्होंने भर्ती से लेकर वेतन भुगतान तक सभी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए। नियमों की अनदेखी या वित्तीय अनियमितता पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। सहकारी बैंकों की आय-व्यय व्यवस्था पर नियमित निगरानी रखने को कहा गया। प्रधान सचिव ने एक-एक पैसे का हिसाब सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को महाग्राम योजना के कार्य समय पर पूरे करने के निर्देश मिले। मुख्यमंत्री की घोषणाओं से जुड़े कार्यों को भी निर्धारित समय में पूरा करने को कहा गया। पेयजल संबंधी शिकायतों का प्राथमिकता से समाधान करने पर जोर दिया गया। आगामी पेराई सत्र के लिए चीनी मिलों के मरम्मत कार्यों की समीक्षा हुई। प्रधान सचिव ने मशीनरी और अन्य जरूरी तैयारियां समय पर पूरी करने के लिए कहा ताकि मिलों का संचालन निर्धारित समय पर शुरू हो सके।इस दौरान उपायुक्त नेहा सिंह, हरियाणा कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक के अतिरिक्त रजिस्ट्रार वीरेंद्र दहिया, चीनी मिल की प्रबंध निदेशक डॉ. अनमोल, अंकिता वर्मा, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मुख्य अभियंता शैलेंद्र, अधीक्षण अभियंता दलबीर दलाल सोनीपत व आहुलाना चीनी मिलों, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हैफेड समेत सोनीपत और यमुनानगर जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के अधिकारी मौजूद रहे।