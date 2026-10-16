Jind News: नवरात्र पर विधायक देवेंद्र चतरभुज अत्री ने परिवार संग माता भ्रामरी धाम में की पूजा-अर्चना

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उचाना। नवरात्र पर विधायक देवेंद्र चतरभुज अत्री परिवार सहित देवभूमि बनभौरी स्थित माता भ्रामरी शक्तिपीठ धाम पहुंचे। उन्होंने माता के दर्शन कर विधिवत पूजा-अर्चना की और देश व प्रदेश की सुख-समृद्धि, शांति एवं खुशहाली की कामना की। विधायक देवेंद्र चतरभुज अत्री ने कहा कि नवरात्र का पर्व श्रद्धा, आस्था और भक्ति का प्रतीक है। माता रानी की आराधना से मन को शांति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उन्होंने कहा कि मां भ्रामरी सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और हर परिवार में सुख-समृद्धि तथा खुशहाली आए। संवाद