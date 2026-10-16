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Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   MLA Devendra Chatrabhuj Atri along with his family performed puja at Mata Bhramari Dham on Navratri.

Jind News: नवरात्र पर विधायक देवेंद्र चतरभुज अत्री ने परिवार संग माता भ्रामरी धाम में की पूजा-अर्चना

Fri, 16 Oct 2026 02:57 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:57 AM IST
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MLA Devendra Chatrabhuj Atri along with his family performed puja at Mata Bhramari Dham on Navratri.
फोटो 15जेएनडी25-माता भ्रामरी धाम में पूजा-अर्चना करने परिवार सहित पहुंचे विधायक देवेंद्र चतरभुज - फोटो : Samvad
उचाना। नवरात्र पर विधायक देवेंद्र चतरभुज अत्री परिवार सहित देवभूमि बनभौरी स्थित माता भ्रामरी शक्तिपीठ धाम पहुंचे। उन्होंने माता के दर्शन कर विधिवत पूजा-अर्चना की और देश व प्रदेश की सुख-समृद्धि, शांति एवं खुशहाली की कामना की। विधायक देवेंद्र चतरभुज अत्री ने कहा कि नवरात्र का पर्व श्रद्धा, आस्था और भक्ति का प्रतीक है। माता रानी की आराधना से मन को शांति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उन्होंने कहा कि मां भ्रामरी सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और हर परिवार में सुख-समृद्धि तथा खुशहाली आए। संवाद
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