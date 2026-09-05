Jind News: गांवों को किनाना डिवीजन से जोड़ने का विरोध, 13 तक का अल्टीमेटम

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जींद। भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) की बैठक शनिवार को शिव कॉलोनी स्थित किसान भवन में जिला प्रधान बिंद्र नंबरदार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में बिजली निगम द्वारा कुछ गांवों को जींद डिवीजन-2 से हटाकर किनाना डिवीजन से जोड़े जाने का विरोध किया गया। भाकियू ने बिजली निगम को 13 सितंबर तक मांग पूरी करने का समय दिया है। मांग पूरी नहीं होने पर धरना शुरू करने की चेतावनी दी गई।जिला प्रधान बिंद्र नंबरदार ने कहा कि बीबीपुर, ईगराह, घिमाना, बहबलपुर, रामगढ़ और शादीपुर गांवों को किनाना डिवीजन से जोड़ने की प्रक्रिया का संगठन विरोध करता है। उन्होंने मांग की कि इन गांवों को वापस जींद नगर डिवीजन-2 से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि डिवीजन बदलने से ग्रामीणों को बिजली संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए दूर जाना पड़ेगा और परेशानी बढ़ेगी।बैठक में किसानों ने धान और कपास की सरकारी खरीद जल्द शुरू करने की मांग भी उठाई। भाकियू नेताओं ने सरकार से फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सुनिश्चित करने तथा मंडियों में सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की।बैठक में जयपाल, सुभाष घिमाना, विजय गुलकनी, रणधीर, राजेश, जयबीर, प्रकाश, दलबीर और राजेंद्र पहलवान मौजूद रहे।