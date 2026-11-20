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जींद। अपनी लंबित मांगों को लेकर नर्सिंग ऑफिसर 23 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। इस संबंध में शुक्रवार को नागरिक अस्पताल में ऑल नर्सिंग ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा की उपप्रधान सुनीता खटकड़ की अध्यक्षता में नर्सिंग ऑफिसरों ने प्रदर्शन कर सिविल सर्जन के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. पाले राम को दिया गया। इस दौरान आठ से दस नर्सिंग ऑफिसर मौजूद रहे। एसोसिएशन ने ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगों से स्वास्थ्य विभाग को अवगत करवाया और उन्हें पूरा करने की मांग की। पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में 23 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी। संवाद