फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Nitish admitted to the Veterinary Surgeon course at LUVAS, Hisar.

Jind News: नीतीश का लुवास हिसार में वेटरनरी सर्जन पाठ्यक्रम में दाखिला

Thu, 01 Oct 2026 12:40 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:40 AM IST
विज्ञापन
Nitish admitted to the Veterinary Surgeon course at LUVAS, Hisar.
फोटो 3 नरवाना। विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए विद्यालय स्टाफ सदस्य। स्रोत
नरवाना। राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बेलरखा के विद्यार्थी नीतीश ने विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। नीतीश का लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (लुवास), हिसार में वेटरनरी सर्जन पाठ्यक्रम में दाखिला हुआ है। विद्यार्थी की इस उपलब्धि से विद्यालय परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। अध्यापक प्रदीप जागलान ने बताया कि नीतीश ने अपनी मेहनत और लगन के बल पर प्रतिष्ठित संस्थान में दाखिला हासिल किया है। दाखिले के बाद विद्यालय पहुंचने पर प्रधानाचार्य बलजीत गोयत ने नीतीश को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उन्होंने विद्यार्थी और उसके अभिभावकों के साथ-साथ शिक्षकों को भी इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। प्रधानाचार्य ने कहा कि विद्यार्थियों की सफलता पूरे विद्यालय परिवार के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने नीतीश को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए अन्य विद्यार्थियों से भी मेहनत और लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने का आह्वान किया। विद्यालय प्रबंधन समिति के वरिष्ठ विंग प्रधान अमित कुमार और जूनियर विंग प्रधान बलविंदर शर्मा ने भी नीतीश, उसके अभिभावकों, प्रधानाचार्य और समस्त शिक्षकगण को बधाई दी। उन्होंने कहा कि विद्यालय के विद्यार्थी हर वर्ष देश और प्रदेश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लेकर विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed