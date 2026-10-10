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Jind News: निबंध प्रतियोगिता में नरवाना की नेहा प्रथम

Sat, 10 Oct 2026 02:57 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:57 AM IST
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Narwana's Neha wins first place in essay competition.
09जेएनडी06: जिला स्तरीय निबंध लेखन प्रतियोगिता में भाग लेते हुए प्रतिभागी। स्रोत: कॉलेज
जींद। संत शिरोमणि श्री सैन भगत राजकीय महाविद्यालय में व्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचन सहभागिता कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। युवा सहभागिता सशक्त लोकतंत्र की कुंजी विषय पर विद्यार्थियों ने अपने विचारों के माध्यम से लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका और मतदान के महत्व को रेखांकित किया। प्रतियोगिता में जिले के करीब 10 कॉलेजों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में केएम राजकीय महाविद्यालय नरवाना की नेहा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया जबकि एसएसएसएसबी राजकीय महाविद्यालय जींद के सूरज ने दूसरा स्थान हासिल किया। कार्यक्रम महाविद्यालय के प्राचार्य सत्यवान मलिक की अध्यक्षता और मार्गदर्शन में हुआ। संवाद
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