Jind News: युवाओं को इंडस्ट्री से जोड़ने के लिए एमओयू पर किए हस्ताक्षर
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:42 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:42 AM IST
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जींद। महात्मा गांधी शिक्षा एवं समाज विकास संगठन और ट्रिपल डैश इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के बीच शिक्षा, कौशल विकास, उद्योग प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। संगठन अध्यक्ष राजकुमार भोला और ट्रिपल डैश इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनदीप गुप्ता ने एमओयू पर हस्ताक्षर कर एक-दूसरे को इसकी प्रति प्रदान की। इस दौरान आईटी प्रमुख अंकिता खटकड़, सार्थक सिंगला भी मौजूद रहे। अध्यक्ष राजकुमार भोला ने कहा कि संगठन युवाओं को सीधे उद्योग से जोड़ने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। विभिन्न उद्योगों के साथ टाई-अप किए जाएंगे, ताकि युवाओं को उद्योग प्रशिक्षण, व्यावहारिक अनुभव और रोजगारपरक कौशल हासिल करने के अवसर मिल सकें। उन्होंने कहा कि उद्योग से जुड़ाव बढ़ने से युवाओं के लिए रोजगार के साथ-साथ स्टार्टअप के नए अवसर भी पैदा होंगे। निदेशक मनदीप गुप्ता ने कहा कि शिक्षा और उद्योग के बीच बेहतर समन्वय युवाओं के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। एमओयू के तहत डिजिटल शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण, उद्योग कौशल, रोजगारपरक प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास के क्षेत्रों में दोनों संस्थाएं मिलकर काम करेंगी। संवाद
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