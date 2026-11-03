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Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   More than 50 youths donated blood on Haryana Day.

Jind News: हरियाणा दिवस पर 50 से अधिक युवाओं ने किया रक्तदान

Tue, 03 Nov 2026 02:10 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:10 AM IST
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More than 50 youths donated blood on Haryana Day.
फोटो 02जेएनडी17-रक्तदान ​शिविर में रक्तदाताओं को बैज लगाते हुए सूचना आयुक्त कर्मवीर सैनी। स्रोत
सफीदों। हरियाणा दिवस पर वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति और श्याम स्वामी जागरण पार्टी की ओर से रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इसमें युवाओं ने 50 से अधिक यूनिट रक्तदान किया। हरियाणा राज्य सूचना आयुक्त कर्मवीर सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर रक्तदाताओं का बैज लगाकर उत्साहवर्धन किया। कर्मवीर सैनी ने कहा कि रक्तदान से जरूरतमंद मरीजों की जान बचाना सबसे बड़ी मानव सेवा है। चिकित्सा विज्ञान ने काफी प्रगति की है, लेकिन मानव रक्त का आज भी कोई कृत्रिम विकल्प उपलब्ध नहीं है। ऐसे में स्वैच्छिक रक्तदान ही जरूरतमंद मरीजों के लिए जीवनदान का माध्यम बनता है। शिविर में जगदीश कश्यप, निर्मल संधू एडवोकेट, सूरजभान सैनी, राजेंद्र सरपंच सहारनपुर, जय सिंह, यशपाल सूरी, रमेश भारद्वाज सरपंच सरना खेड़ी, वीरेंद्र सैनी सरपंच सरफाबाद, विकास रोहिल्ला मौजूद रहे। संवाद
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