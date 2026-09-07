Jind News: जेल में खड्डी के नीचे छिपाकर रखा मोबाइल और दो सिम बरामद

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डीएसपी विक्रम सिंह की शिकायत के अनुसार, छह सितंबर को सूचना मिली थी कि जिला कारागार के सुरक्षा वार्ड में अवैध मोबाइल फोन रखा हुआ है। सूचना के आधार पर हैड वार्डर प्रदीप, रामनिवास और वार्डर तेजा सिंह की टीम गठित कर सुरक्षा वार्ड-ए की तलाशी ली गई।तलाशी के दौरान सुरक्षा वार्ड नंबर-1 में खड्डी के नीचे एक मोबाइल फोन और दो सिम कार्ड बरामद हुए। पूछताछ में विचाराधीन बंदी शंकर निवासी जुलाना ने बताया कि बरामद मोबाइल विचाराधीन बंदी जतिन उर्फ डेविड निवासी रामराय का है। इसके बाद पुलिस ने जतिन से पूछताछ की।जतिन ने पूछताछ में बताया कि दो महीने पहले नवीन निवासी कालवा ने बाहर से यह मोबाइल फोन जेल के अंदर फेंकवाया था। इसके बाद पुलिस ने मामले में बाहरी व्यक्ति नवीन की भूमिका की भी जांच शुरू कर दी है।जिला कारागार से तीन दिन पहले भी एक मोबाइल फोन बरामद हुआ था। थाना प्रभारी आशीष कुमार ने बताया कि मामले में हवालाती शंकर, जतिन उर्फ डेविड और बाहरी व्यक्ति नवीन के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।