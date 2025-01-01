Jind News: 1100 पौधे लगाकर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

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विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ. कृष्ण मिड्ढा ने कहा कि पेड़-पौधे मानव जीवन का आधार हैं। बढ़ते प्रदूषण और पर्यावरणीय बदलाव को देखते हुए पौधरोपण को जनअभियान बनाने की जरूरत है। डॉ. राज सैनी ने 1100 पौधे लगाने की पहल को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सराहनीय कदम बताया। एसडीएम सत्यवान मान ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को पौधे लगाने और उनके संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए। विज्ञापन

डिप्टी सीएमओ डॉ. राजेश भोला ने कहा कि पेड़-पौधों का मानव स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। महंत स्वामी सदानंद महाराज ने कहा कि प्रकृति की सेवा ही मानव सेवा है। पौधे लगाने के साथ उनका पालन-पोषण और संरक्षण भी जरूरी है। विज्ञापन विज्ञापन

इस अवसर पर एसडीओ कर्मबीर, राजकुमार भोला, महेश नंबरदार, विनोद सैनी, सुभाष ढिगाना, स्वामी गंगादास और स्वामी श्यामानंद मौजूद रहे। विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ. कृष्ण मिड्ढा ने कहा कि पेड़-पौधे मानव जीवन का आधार हैं। बढ़ते प्रदूषण और पर्यावरणीय बदलाव को देखते हुए पौधरोपण को जनअभियान बनाने की जरूरत है। डॉ. राज सैनी ने 1100 पौधे लगाने की पहल को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सराहनीय कदम बताया। एसडीएम सत्यवान मान ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को पौधे लगाने और उनके संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए।डिप्टी सीएमओ डॉ. राजेश भोला ने कहा कि पेड़-पौधों का मानव स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। महंत स्वामी सदानंद महाराज ने कहा कि प्रकृति की सेवा ही मानव सेवा है। पौधे लगाने के साथ उनका पालन-पोषण और संरक्षण भी जरूरी है।इस अवसर पर एसडीओ कर्मबीर, राजकुमार भोला, महेश नंबरदार, विनोद सैनी, सुभाष ढिगाना, स्वामी गंगादास और स्वामी श्यामानंद मौजूद रहे।

जींद। संत समिति के प्रदेश संगठन मंत्री एवं डेरा ज्वालामाला के महंत स्वामी सदानंद महाराज ने भिवानी रोड स्थित अपने बाग में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ. कृष्ण मिड्ढा, नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि डॉ. राज सैनी, एसडीएम सत्यवान मान, डिप्टी सीएमओ डॉ. राजेश भोला और डॉ. राजकुमार गोयल ने भाग लिया। इस दौरान एक साथ 1100 पौधे लगाए गए।