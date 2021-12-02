Jind News: अवैध हथियार सप्लाई मामले में मेरठ का आरोपी गिरफ्तार

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सदर प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि पिछले दिनों राजपुरा भैण निवासी तेजबीर और अरुण ने एक बैंक गार्ड से डोगा बंदूक और पिस्तौल छीनी थी। इसके बाद सीआईए स्टाफ ने मिर्चपुर रोड पर तेजबीर के खेत में दबिश दी। पुलिस ने वहीं से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उनसे पूछताछ के दौरान हथियार सप्लाई में मेरठ के विनोद का नाम सामने आया। पुलिस ने अब आरोपी विनोद को भी गिरफ्तार कर लिया है। संवाद

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जींद। सदर थाना पुलिस ने अवैध हथियार सप्लाई के मामले में बहरमपुर खास, मेरठ निवासी विनोद को गिरफ्तार किया है। राजपुरा भैण निवासी तेजबीर उर्फ तेजा और अरुण उर्फ नुणा को पहले ही पकड़ा जा चुका है। इन दोनों आरोपियों के कब्जे से दो बंदूक, सात पिस्तौल और 400 कारतूस बरामद हुए थे।