खेल जगत में मेजर ध्यानचंद का योगदान याद रखा जाएगा : बेदी

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विपरीत परिस्थितियों और सीमित खेल सुविधाओं के बावजूद मेजर ध्यानचंद ने अपने अद्भुत खेल कौशल से दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। यही कारण है कि उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है और आज भी वे देश के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणास्रोत, आइकॉन और रोल मॉडल हैं।बेदी रविवार को नवदीप स्टेडियम में राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हॉकी प्रतियोगिता के दौरान बतौर मुख्य अतिथि खिलाड़ियों और उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। प्रतियोगिता का आयोजन जिला हॉकी एसोसिएशन और शहीद भगत सिंह हॉकी क्लब, नरवाना के संयुक्त तत्वावधान में किया गया।बेदी ने कहा कि मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस को देशभर में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। युवा समाज और राष्ट्र की अनमोल धरोहर हैं। शिक्षा और खेल के माध्यम से युवाओं को उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। बेहतर शिक्षा और खेल सुविधाएं युवाओं में सकारात्मक ऊर्जा, अनुशासन, संस्कार और भाईचारे की भावना को मजबूत करती हैं। शिक्षित और स्वस्थ युवा ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं।उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल नर्सरियां स्थापित की जा रही हैं और स्टेडियमों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।खिलाड़ियों को खुराक भत्ता देने के साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की प्रोत्साहन राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए तीन प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस दौरान मंत्री ने हॉकी प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में क्लब प्रधान भारत भूषण भी मौजूद रहे।फोटो 1 नरवाना। खिलाड़ियों से मिलते हुए कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी। स्रोत प्रशासन।फोटो 2 नरवाना। मेजर ध्यानचंद को पुष्प रूपी श्रद्धांजलि देते हुए मंत्री बेदी। स्रोत प्रशासन।