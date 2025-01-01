Jind News: कुश्ती में राष्ट्रीय स्तर पर चमकी कनिका, पाया तीसरा स्थान
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 12:22 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 12:22 AM IST
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जींद। एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल घिमाना की छात्रा कनिका ने स्कूली खेल प्रतियोगिताओं की राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर तीसरा स्थान हासिल किया। कनिका ने पहले राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए अपना स्थान पक्का किया था।
कनिका ने राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में उसने अपने प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ियों को कड़ी चुनौती देते हुए सेमीफाइनल तक का सफर तय किया और प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया। कनिका पिछले दो वर्षों से लगातार कुश्ती का अभ्यास कर रही है और कड़ी मेहनत के दम पर खेल के क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है।
सीमित संसाधनों और सामान्य पारिवारिक परिस्थितियों के बावजूद कनिका ने मेहनत को अपनी सफलता का आधार बनाया है। उसका सपना खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए सफलता की नई ऊंचाइयां हासिल करना है।
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छात्रा की इस उपलब्धि पर स्कूल प्रबंधक सत्यवान नेहरा ने कनिका को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया और उसका हौसला बढ़ाया। उन्होंने कनिका के अभिभावकों को भी बधाई दी और कहा कि बेटी की सफलता में परिवार के सहयोग और प्रोत्साहन की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि विद्यालय की ओर से छात्रा को आगे बढ़ने के लिए हरसंभव सहयोग दिया जाएगा। कनिका की उपलब्धि से विद्यालय के विद्यार्थियों और शिक्षकों में भी खुशी का माहौल है।
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कनिका ने राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में उसने अपने प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ियों को कड़ी चुनौती देते हुए सेमीफाइनल तक का सफर तय किया और प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया। कनिका पिछले दो वर्षों से लगातार कुश्ती का अभ्यास कर रही है और कड़ी मेहनत के दम पर खेल के क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है।
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सीमित संसाधनों और सामान्य पारिवारिक परिस्थितियों के बावजूद कनिका ने मेहनत को अपनी सफलता का आधार बनाया है। उसका सपना खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए सफलता की नई ऊंचाइयां हासिल करना है।
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छात्रा की इस उपलब्धि पर स्कूल प्रबंधक सत्यवान नेहरा ने कनिका को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया और उसका हौसला बढ़ाया। उन्होंने कनिका के अभिभावकों को भी बधाई दी और कहा कि बेटी की सफलता में परिवार के सहयोग और प्रोत्साहन की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि विद्यालय की ओर से छात्रा को आगे बढ़ने के लिए हरसंभव सहयोग दिया जाएगा। कनिका की उपलब्धि से विद्यालय के विद्यार्थियों और शिक्षकों में भी खुशी का माहौल है।