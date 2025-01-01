Jind News: कुश्ती में राष्ट्रीय स्तर पर चमकी कनिका, पाया तीसरा स्थान

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कनिका ने राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में उसने अपने प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ियों को कड़ी चुनौती देते हुए सेमीफाइनल तक का सफर तय किया और प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया। कनिका पिछले दो वर्षों से लगातार कुश्ती का अभ्यास कर रही है और कड़ी मेहनत के दम पर खेल के क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है।सीमित संसाधनों और सामान्य पारिवारिक परिस्थितियों के बावजूद कनिका ने मेहनत को अपनी सफलता का आधार बनाया है। उसका सपना खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए सफलता की नई ऊंचाइयां हासिल करना है।छात्रा की इस उपलब्धि पर स्कूल प्रबंधक सत्यवान नेहरा ने कनिका को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया और उसका हौसला बढ़ाया। उन्होंने कनिका के अभिभावकों को भी बधाई दी और कहा कि बेटी की सफलता में परिवार के सहयोग और प्रोत्साहन की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि विद्यालय की ओर से छात्रा को आगे बढ़ने के लिए हरसंभव सहयोग दिया जाएगा। कनिका की उपलब्धि से विद्यालय के विद्यार्थियों और शिक्षकों में भी खुशी का माहौल है।