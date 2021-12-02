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Jind News: जोशी समाज सेवा समिति ने किया पौधरोपण

Sat, 07 Nov 2026 01:34 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 01:34 AM IST
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Joshi Samaj Seva Samiti carried out a tree plantation drive.
जींद। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के जन्मदिवस पर शुक्रवार को जोशी समाज सेवा समिति की ओर से पौधरोपण अभियान चलाया गया। समिति के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने विभिन्न स्थानों पर फलदार और छायादार पौधे लगाकर जन्मदिन को सेवा और पर्यावरण संरक्षण के रूप में मनाया। इस दौरान पोकर खेड़ी, रामराय और बागनवाला सहित मंदिर परिसरों, स्कूलों, सार्वजनिक स्थलों और सड़क किनारे पौधे लगाए गए। संवाद
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