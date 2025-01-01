Jind News: उत्तर क्षेत्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जींद की अनमोल ने जीता रजत

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एथलेटिक्स हरियाणा के मीडिया प्रभारी सत्यवीर धनखड़ ने बताया कि प्रतियोगिता में हरियाणा से 171 लड़के और लड़कियां विभिन्न आयु वर्गों में हिस्सा ले रहे हैं। खिलाड़ियों ने अलग-अलग स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक हासिल किए हैं।प्रतियोगिता में 16 वर्ष आयु वर्ग के लड़कों के शॉटपुट में सोनीपत के रक्षित बेनीवाल ने स्वर्ण और पानीपत के युवराज समध्यान ने कांस्य पदक जीता। 18 वर्ष आयु वर्ग के लड़कों के डिस्कस थ्रो में भिवानी के अखिल कुमार ने स्वर्ण पदक हासिल किया।इसी आयु वर्ग के जैवलिन थ्रो में भिवानी के आर्यन यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। 20 वर्ष आयु वर्ग के लड़कों की 800 मीटर दौड़ में महेंद्रगढ़ के दीपेंद्र ने स्वर्ण पदक जीता।इसी आयु वर्ग की लड़कियों की 5000 मीटर दौड़ में पानीपत की मोनी ने रजत और फरीदाबाद की नेहा सैनी ने कांस्य पदक हासिल किया। 20 वर्ष आयु वर्ग की लड़कियों के जैवलिन थ्रो में चरखी दादरी की निशा ने रजत पदक जीता। 18 वर्ष आयु वर्ग की लड़कियों की 100 मीटर दौड़ में पानीपत की मन्नत ने स्वर्ण पदक हासिल किया।