Jind News: बसों की कमी से परेशान आईटीआई विद्यार्थियों ने बस स्टैंड पर किया प्रदर्शन

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उन्होंने बसों की पर्याप्त व्यवस्था करने और पटियाला चौक पर बसें रोकने की मांग की। विद्यार्थियों के प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने विद्यार्थियों को समझाया। इसके बाद उन्हें रोडवेज बस में बैठाकर आईटीआई के लिए रवाना किया गया।त्योहारी सीजन को देखते हुए गोहाना और सफीदों रोड पर दुकानदारों ने जगह-जगह सेल लगाई हुई हैं। खरीदारी के लिए ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था और यातायात को सुचारु रखने के लिए हांसी, असंध, नरवाना और बरवाला रूट की बसों का संचालन दिवाली तक शहर के अंदर से बंद कर दिया गया है। करीब दस दिन से परिवहन समिति की बसें भी फ्लाईओवर के रास्ते संचालित हो रही हैं।शहर के अंदर से बसों का संचालन बंद होने के कारण लघु सचिवालय, पुराना बस स्टैंड, नागरिक अस्पताल, रानी तालाब, एसडी स्कूल, सफीदों गेट, बतख चौक, रुपया चौक और सब्जी मंडी मोड़ से बस पकड़ने वाले यात्रियों को परेशानी हो रही है।आमतौर पर हांसी, हिसार, बरवाला, असंध, करनाल, कैथल और नरवाना रूट की बसें बस स्टैंड से निकलकर गोहाना रोड के रास्ते इन प्रमुख स्थानों से होते हुए पटियाला चौक पहुंचती थीं। इससे यात्रियों को बस पकड़ने के लिए बस स्टैंड तक नहीं जाना पड़ता था और उनका समय व ऑटो का किराया बचता था।बुधवार को बसों की कमी का एक बड़ा कारण अंबाला में हरियाणा दिवस के कार्यक्रम के लिए भेजी गई बसें भी रहीं। जींद डिपो से कार्यक्रम के लिए 100 बसें भेजी गई थीं। इससे डिपो में उपलब्ध बसों की संख्या घट गई। जींद डिपो में कुल 162 रोडवेज बसें हैं। इनमें 37 बसें किलोमीटर स्कीम की हैं। ऐसे में बुधवार को विद्यार्थियों और आम यात्रियों को दूसरे दिनों के मुकाबले कम बसें मिलीं।अंबाला में पांच नवंबर को आयोजित कार्यक्रम के लिए जींद से 100 बसें भेजने के निर्णय पर रोडवेज कर्मचारियों ने भी रोष जताया। कुछ कर्मचारी वर्कशॉप परिसर में एकत्रित हुए और नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना था कि सांझा मोर्चा की बैठक चंडीगढ़ में चल रही है। बैठक में लिए जाने वाले निर्णय के बाद ही वे आगे की रणनीति तय करेंगे। शाम को सांझा मोर्चा के निर्णय के बाद कर्मचारी अंबाला के लिए बसें भेजने को तैयार हुए।अंबाला में कार्यक्रम के लिए जींद से कुछ बसें भेजी गई थीं। इस कारण बुधवार को बसों की संख्या कम रही। बसों की कमी के चलते आईटीआई के विद्यार्थी बस स्टैंड पहुंचे थे। उन्हें समझाकर रोडवेज बस से संस्थान भेज दिया गया।