Jind News: स्लोगन लेखन में इशु ने मारी बाजी
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 12:16 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 12:16 AM IST
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नरवाना। शिक्षा भारती मॉडल स्कूल उझाना की छात्राओं ने ब्लॉक स्तरीय कानूनी साक्षरता प्रतियोगिता-2026 में शानदार प्रदर्शन किया। स्लोगन लेखन प्रतियोगिता में कक्षा 12वीं की छात्रा इशु ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं भाषण प्रतियोगिता में कक्षा 11वीं की छात्रा जेसविन ने तृतीय स्थान हासिल किया। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रतियोगिता में कक्षा 11वीं की छात्रा रवनीत प्रथम स्थान पर रही। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्री प्रतियोगिता में कक्षा 9वीं की छात्रा गुंजन ने तृतीय स्थान प्राप्त कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। प्रधानाचार्य अनिल चहल ने विजेता छात्राओं को बधाई दी। संवाद
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