Jind News: जींद में इस साल घटी शिशु मृत्यु दर, 9977 ने लिया जन्म....212 बच्चों की मौत

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स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में बच्चों की मृत्यु के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2022-23 में जिले में 498 बच्चों की मौत हुई थी। वर्ष 2023-24 में यह आंकड़ा घटकर 366 रह गया, जबकि वर्ष 2024-25 में 362 बच्चों की मौत दर्ज की गई। वहीं वर्ष 2025 में 252 बच्चों की मौत हुई। वर्ष 2026 में अब तक 212 बच्चों की जान जा चुकी है। हालांकि वर्ष 2026 का आंकड़ा पूरे वर्ष का नहीं है, इसलिए इसकी तुलना पिछले पूर्ण वर्षों के आंकड़ों से सीधे नहीं की जा सकती।वर्ष 2022-23 से वर्ष 2025 तक कुल 1478 बच्चों की मौत दर्ज की गई। इनमें 732 लड़के और 746 लड़कियां शामिल थीं। आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में लड़कियों की मौत का आंकड़ा लड़कों से 14 अधिक रहा। वहीं इस वर्ष अब तक लड़कों और लड़कियों की मृत्यु के आंकड़ों में चार का अंतर है।स्वास्थ्य विभाग की ओर से गर्भवतियों की नियमित स्वास्थ्य जांच कर हाई रिस्क गर्भावस्था की पहचान की जा रही है। महिलाओं को पोषण, सुरक्षित प्रसव और जरूरी स्वास्थ्य सावधानियों के बारे में जानकारी दी जाती है। इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों, पीएचसी, सीएचसी और नागरिक अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।नवजात शिशुओं को जन्म के तुरंत बाद बीसीजी, हेपेटाइटिस-बी और ओपीवी-0 की खुराक दी जाती है। इसके बाद निर्धारित आयु के अनुसार पेंटावेलेंट, ओपीवी, रोटावायरस, पीसीवी और एमआर सहित विभिन्न टीके लगाए जाते हैं। पांच वर्ष तक बच्चों का निर्धारित टीकाकरण पूरा करवाने के लिए अभिभावकों को जागरूक किया जा रहा है।बच्चों की मृत्यु के मामलों में कमी लाने के लिए गर्भवतियों की समय पर जांच और नवजात की उचित देखभाल बेहद जरूरी है। विभाग का प्रयास है कि प्रत्येक गर्भवती और बच्चे को समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। -बच्चों के भोजन में दाल, हरी सब्जियां, फल, दूध और दही शामिल करें। छह माह तक शिशु को केवल मां का दूध दें, इसके बाद पूरक आहार शुरू करें। जंक फूड से बचाएं। बच्चे का वजन न बढ़ने, कमजोरी या बार-बार बीमार पड़ने पर स्वास्थ्य केंद्र में जांच करवाएं। नियमित वजन और लंबाई की जांच से कुपोषण की समय पर पहचान हो सकती है।06जेएनडी15: डॉ. जेके मान।06जेएनडी16: नागरिक अस्पताल में बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए बनाया गया पोषण पुनर्वास केंद्र। संवाद