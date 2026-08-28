Jind News: बाबा दूधाधारी परिसर के हनुमान मंदिर में हुई मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा

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उचाना। बाबा दूधाधारी परिसर में नवनिर्मित हनुमान मंदिर में शुक्रवार को विधि-विधान के साथ रामभक्त हनुमान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस अवसर पर हवन-यज्ञ का आयोजन किया गया जिसमें श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। हवन के बाद भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर निर्माण में वर्ष 2025 से अहम भूमिका निभाने वाले पूर्व पार्षद दयानंद शर्मा को उनके योगदान के लिए पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। मूर्ति स्थापना, कलश यात्रा, हवन और भंडारे में ग्रामीण शामिल हुए। पुजारी भगवान दत्त, राजेंद्र शर्मा, पं. मांगेराम, शीशपाल मुंशी, रामभगत, बुल्ला, शीशपाल शास्त्री, राजू शर्मा, महेंद्र, मांगेराम ने कहा कि धार्मिक आयोजनों से समाज में आपसी भाईचारे और सहयोग की भावना मजबूत होती है। धर्म और संस्कृति का हमारे जीवन में विशेष महत्व है तथा ऐसे आयोजनों से युवा पीढ़ी को भी अपनी धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ने का अवसर मिलता है। हनुमान मंदिर का निर्माण वर्ष 2025 से चल रहा था, जो अब रामभक्त हनुमान की मूर्ति स्थापना के साथ पूर्ण हुआ।