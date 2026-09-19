हरियाणा स्टेट टूर्नामेंट : खेड़ा खेमावती की अंडर-14 टीम ने स्वर्ण जीता

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प्रतियोगिता में प्रदेशभर से विभिन्न स्कूलों की टीमों ने भाग लिया। खेड़ा खेमावती की खिलाड़ियों ने मुकाबलों में शानदार खेल कौशल और अनुशासन का प्रदर्शन करते हुए दोनों आयु वर्गों में बेहतर प्रदर्शन किया। इसको लेकर स्कूल स्टाफ और ग्रामीणों ने विजेता खिलाड़ियों का गांव में विजयी जुलूस निकाला गया।प्रधानाचार्य जसवीर लाठर ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि छात्राओं की कड़ी मेहनत, अनुशासन और शिक्षकों के मार्गदर्शन का परिणाम है। उन्होंने खिलाड़ियों को भविष्य में भी इसी तरह मेहनत जारी रखने के लिए प्रेरित किया।पीजीटी रोबिन सिंह और डीपी अनिल के मार्गदर्शन में खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता की तैयारी की थी। विद्यालय लौटने पर स्कूल स्टाफ, एसएमसी सदस्यों और ग्रामीणों ने विजेता खिलाड़ियों का फूल-मालाओं से स्वागत किया। इस अवसर पर अधिवक्ता नरेश कुमार, डॉ. बलजीत सिंह, रामसिंह, प्रधान पवन कुमार और शमशेर सिंह मौजूद रहे।