Jind News: क्षेत्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में हरियाणा का दबदबा, आठ वर्गों में से पांच में जीता खिताब

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लड़कों के अंडर-11, अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 वर्ग में हरियाणा की टीमों ने प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं लड़कियों के अंडर-11, अंडर-14 और अंडर-17 वर्ग में हिमाचल प्रदेश ने बाजी मारी जबकि अंडर-19 वर्ग में हरियाणा की टीम प्रथम रही।समापन समारोह में मुख्य अतिथि विधायक देवेंद्र चतरभुज अत्री ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि खेल विद्यार्थियों में अनुशासन, आत्मविश्वास, संस्कार और राष्ट्रभक्ति की भावना विकसित करते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों से खेल के क्षेत्र में निरंतर मेहनत कर आगे बढ़ने का आह्वान किया।प्राचार्य रणधीर शास्त्री ने अतिथियों का अंगवस्त्र व स्मृति चिह्न देकर स्वागत किया। इस अवसर पर विद्या भारती उत्तर क्षेत्र हरियाणा प्रांत के महामंत्री नीरज नागपाल सहित विद्यालय प्रबंधन समिति के पदाधिकारी, शिक्षक और गणमान्य लोग मौजूद रहे।मौके पर विद्या भारती उत्तर क्षेत्र हरियाणा प्रांत के महामंत्री नीरज नागपाल, सहमंत्री चंद्रहांस गुप्ता, प्रबंध समिति उपाध्यक्ष ऋषिराम, निदेशक विनोद वशिष्ठ, प्रशासक वाईएस कादियान, प्राचार्या रणधीर शास्त्री, निरंजन चहल, विकास कंदौला, देवा सिंह श्योकद, सतीश वत्स, विजेंद्र अत्री, मा. रामप्रसाद, शीशपाल शास्त्री, राजू शर्मा मौजूद रहे।