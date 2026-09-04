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Jind News: राज्य स्तरीय कराट प्रतियोगिता में हार्दिक ने जीता स्वर्ण पदक

Fri, 04 Sep 2026 02:04 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:04 AM IST
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Hardik won the gold medal in the state-level karate competition.
03जेएनडी26: ​कराटे में स्वर्ण पदक जीतने पर हार्दिक यादव को सम्मानित करते हुए स्कूल प्रबं​धक कमे
जींद। वुडस्टॉक पब्लिक स्कूल के छात्र हार्दिक यादव ने राज्यस्तरीय कराटे प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए 82 किलोग्राम अंडर-19 वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। हार्दिक की इस उपलब्धि से विद्यालय और परिवार में खुशी का माहौल है।
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प्रतियोगिता में हार्दिक ने आत्मविश्वास, अनुशासन और खेल कौशल का परिचय देते हुए प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। हार्दिक की उपलब्धि से विद्यालय के अन्य विद्यार्थियों को भी खेलों में आगे बढ़ने और अपनी प्रतिभा निखारने की प्रेरणा मिली है।
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निदेशक डॉ. नरेंद्र नाथ शर्मा ने हार्दिक को बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता उसकी मेहनत, लगन और अनुशासन का परिणाम है। उपनिदेशक आशुतोष शर्मा ने कहा कि निरंतर अभ्यास से विद्यार्थी अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। संवाद
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