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जींद। भारतीय निशानेबाज नीरू ढांडा के एशियाई खेलों में महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण और टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर महात्मा गांधी शिक्षा एवं समाज विकास संगठन ने खुशी जताई है। संगठन के अध्यक्ष राजकुमार भोला ने नीरू ढांडा को बधाई देते हुए उनकी उपलब्धि को देश, प्रदेश, जींद के लिए गौरव का क्षण बताया। राजकुमार भोला ने कहा कि नीरू ढांडा संगठन की पूर्व छात्रा रही हैं। उन्होंने वर्ष 2017-18 में संगठन के माध्यम से एक वर्षीय कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया था। अब अंतरराष्ट्रीय खेल मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर उन्होंने युवाओं के सामने मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास का उदाहरण पेश किया है। संवाद