Jind News: बुआना में दादा-पोते पर तेजधार हथियारों से हमला, आठ लोगों पर एफआईआर

विज्ञापन

बुआना निवासी राजेश ने एफआईआर में बताया कि उनकी गांव के ही अशोक के साथ पुरानी रंजिश चली आ रही है। तीन नवंबर को उसका पिता ईश्वर और बेटा विशाल खेतों की तरफ जा रहे थे। जब दोनों अशोक के मकान के सामने से गुजर रहे थे तो आरोप है कि अशोक ने अपने अन्य परिजनों को मौके पर बुला लिया। इसके बाद सभी ने मिलकर उन पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया।हमले में ईश्वर और विशाल को गंभीर चोटें आईं। परिजन दोनों घायलों को उपचार के लिए जुलाना के अस्पताल में लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने विशाल की गंभीर हालत को देखते हुए उसे पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया। थाना प्रभारी कमल सिंह ने बताया कि पुलिस ने आरोपी अशोक, सुमन, शिवानी, कृष्णा, आनंद, राहुल, रितु और गोदी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।