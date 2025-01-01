Jind News: दूसरे दिन भी नहीं हुई पीआर धान की सरकारी खरीद, 17% से अधिक मिली नमी

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हैफेड के अधीन द जींद को-ऑपरेटिव मार्केटिंग कम प्रोसेसिंग सोसायटी के प्रबंधक एवं धान खरीद अधिकारी रतनदीप ने शेड नंबर दो में पहुंचकर धान की ढेरियों की जांच की। शनिवार को अहिरका के किसान दलेराम और सोमवार को किनाना के किसान नितिन की ओर से लाई गई धान के नमूने लिए गए। जांच में दोनों ढेरियों में 17.7 और 17.9 फीसदी नमी मिली। सरकारी खरीद के लिए धान में अधिकतम 17 फीसदी नमी की सीमा निर्धारित है।मंडी में करीब 300 क्विंटल पीआर धान की आवक हो चुकी है। नमी अधिक होने के कारण यह धान फिलहाल एमएसपी पर नहीं बिक सका। किसानों को अब धान के सूखने का इंतजार करना होगा। अधिकारियों के अनुसार मौसम और धान की स्थिति के आधार पर इसे मानकों के अनुरूप आने में एक-दो दिन लग सकते हैं।धान की खरीद के बाद उसे चावल निकालने के लिए मिलों को दिया जाता है। लेकिन दूसरे दिन तक हैफेड को चावल मिल अलॉट नहीं हुई। ऐसे में खरीद व्यवस्था को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। मिल आवंटन जिला स्तरीय कमेटी के माध्यम से किया जाता है।धान खरीद अधिकारी रतनदीप ने बताया कि मंडी में किसानों की धान की जांच की गई। दोनों ढेरियों में नमी निर्धारित 17 फीसदी से अधिक मिली, इसलिए सरकारी खरीद नहीं हो सकी। अभी धान से चावल निकलवाने के लिए कोई मिल भी अलॉट नहीं हुई है।