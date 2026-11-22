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उचाना। गांव सुदकैन खुर्द में जिला परिषद की ओर से निर्माण करवाए जाने वाले भव्य स्वागत द्वार का विधिवत नींव पूजन किया गया। बाबा रूपनाथ और अनुराग खटकड़ ने गांव के सरपंच, पंच, मेंबर, नंबरदार, पंचायती सदस्यों तथा गांव के मौजिज लोगों की मौजूदगी में स्वागत द्वार की नींव रखी। इस दौरान गांव की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की गई। ग्रामीण रामकुमार, सूबे सिंह, सचिन और राहुल ने कहा कि गांव में भव्य स्वागत द्वार का निर्माण होने से सुदकैन खुर्द की पहचान को नई मजबूती मिलेगी। यह स्वागत द्वार गांव के सम्मान और गौरव का प्रतीक बनेगा। उन्होंने इस विकास कार्य के लिए जिला परिषद अध्यक्ष मनीषा कुलदीप रंधावा का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद किया। ग्रामीणों ने कहा कि गांव के विकास और सुंदरीकरण के लिए इस प्रकार के कार्य महत्वपूर्ण हैं। संवाद