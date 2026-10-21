Jind News: छात्र से मारपीट के मामले में 13 दिन बाद एफआईआर, आरोपी अब भी गिरफ्त से बाहर

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गुरुग्राम निवासी आराधना देवी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनका बेटा सिद्धार्थ पिछले चार साल से रोहतक रोड स्थित निजी अकादमी में पढ़ रहा है। इसी साल उन्होंने अपने छोटे बेटे मयंक का भी सातवीं कक्षा में दाखिला करवाया था।अकादमी प्रबंधन ने दोनों बच्चों की पढ़ाई और हॉस्टल का सालाना खर्च 1.50 लाख रुपये बताया था। उनके दोनों बच्चे ठीक पढ़ाई कर रहे थे। छह अक्तूबर को शरारत करते हुए बेटे ने कक्षा में ब्लैकबोर्ड पर दो मुक्के मार दिए। इसी बात पर अकादमी संचालक दीपक लाठर ने उनके बेटे सिद्धार्थ को 12 थप्पड़ मारे। इससे उसके कान का पर्दा फट गया।आराधना देवी का आरोप है कि उन्होंने पुलिस को 7 अक्तूबर तो शिकायत दी थी लेकिन 13 दिन बाद 20 अक्तूबर को एफआईआर दर्ज की गई। उन्हें एफआईआर की कॉपी भी नहीं दी गई। जब उन्होंने कॉपी मांगी तो जांच अधिकारी ने ऑनलाइन निकलवाने के लिए कहा। मामले में अकादमी की सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट मिली है। पुलिस ने अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है।पुलिस ने मामले में अकादमी संचालक दीपक लाठर और प्रिंसिपल प्रिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं एफआईआर थाना में मिलती हैं वहां से कभी भी ली जा सकती है।-प्रवीण कुमार, प्रभारी, शहर पुलिस थाना जींद