Jind News: खेतों में बिजली गुल रहने पर किसानों का फूटा गुस्सा, पावर हाउस पहुंचकर की नारेबाजी

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किसानों ने समस्या का समाधान न होने पर सड़क जाम करने की चेतावनी भी दी। किसानों के एकत्रित होने की सूचना मिलने पर एसडीओ जोजो तनेजा मौके पर पहुंचे। किसानों ने बिजली आपूर्ति से जुड़ी समस्याएं रखीं। किसानों की मांग पर एसडीओ ने फीडर से जेई का तबादला करने तथा फीडर की लाइन पर लाइनमैन नियुक्त करने का आश्वासन दिया। इसके बाद किसान शांत हुए।किसान ज्ञानी, महेंद्र, राजबीर, दीपू, बजिंद्र और सुनील ने बताया कि पिछले करीब एक महीने से खेतों के फीडर पर बिजली की समस्या बनी हुई है। इस संबंध में कई बार शिकायत करने के बावजूद समाधान नहीं हुआ।किसानों ने बताया कि इस बार बारिश कम होने के कारण धान की फसल में सिंचाई की जरूरत है, लेकिन बिजली नहीं मिलने से समय पर फसल की सिंचाई नहीं हो पा रही है। किसानों का कहना था कि शिकायत करने पर बिजली निगम की ओर से लाइनमैन की कमी का हवाला दिया जाता है। उन्होंने फीडर पर पर्याप्त लाइनमैन नियुक्त करने और जेई का तबादला करने की मांग रखी।