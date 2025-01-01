Jind News: उचित मुआवजे की मांग पर अड़े किसान, तीसरे दिन भी धरना
रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:27 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:27 AM IST
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खरखौदा। सोहटी में पावर ग्रिड लाइन के खंभे लगाने के विरोध में किसानों का धरना बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। किसानों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने मांगों का जल्द समाधान करने की मांग की।
धरने की अगुवाई कर रहे जयप्रकाश आर्य ने कहा कि किसान पहले भी अधिकारियों के सामने अपना पक्ष रख चुके हैं। इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों को लॉटरी सिस्टम के तहत मुआवजा देने की बात कहकर उनकी मांग से ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि किसान अपनी जमीन का उचित मुआवजा चाहते हैं। मांग पूरी नहीं होने पर जमीन पर पावर ग्रिड लाइन के खंभे नहीं लगाने दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। प्रशासन को उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।
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किसानों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती, धरना जारी रहेगा। इस दौरान विकास, अश्वनी, प्रताप सिंह छिल्लर, अनिल, बलराज, सतीश राव और प्रवीन दहिया समेत अन्य किसान मौजूद रहे।
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धरने की अगुवाई कर रहे जयप्रकाश आर्य ने कहा कि किसान पहले भी अधिकारियों के सामने अपना पक्ष रख चुके हैं। इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों को लॉटरी सिस्टम के तहत मुआवजा देने की बात कहकर उनकी मांग से ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है।
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उन्होंने कहा कि किसान अपनी जमीन का उचित मुआवजा चाहते हैं। मांग पूरी नहीं होने पर जमीन पर पावर ग्रिड लाइन के खंभे नहीं लगाने दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। प्रशासन को उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।
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किसानों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती, धरना जारी रहेगा। इस दौरान विकास, अश्वनी, प्रताप सिंह छिल्लर, अनिल, बलराज, सतीश राव और प्रवीन दहिया समेत अन्य किसान मौजूद रहे।