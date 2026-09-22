फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Doomrakhan Kalan will become a model village in the field of health, adopted by the Civil Surgeon.

Jind News: स्वास्थ्य के क्षेत्र में आदर्श गांव बनेगा डूमरखां कलां, सिविल सर्जन ने लिया गोद

Tue, 22 Sep 2026 11:41 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:41 PM IST
विज्ञापन
Doomrakhan Kalan will become a model village in the field of health, adopted by the Civil Surgeon.
22जेएनडी04: प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डूमरखां खुर्द में सीएमओ स्वास्थ्य कर्मियों के साथ। स्रोत
जींद। सेवा संकल्प अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग ने गांव डूमरखां कलां को स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में आदर्श गांव के रूप में विकसित करने की पहल शुरू की है। सिविल सर्जन डॉ. सुमन कोहली ने गांव को गोद लिया है।
विज्ञापन

मंगलवार को सिविल सर्जन ने डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. विजेंद्र ढांडा के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डूमरखां पहुंचकर स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान शिविर में ग्रामीणों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं, जांच सुविधाओं और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया।
विज्ञापन

निरीक्षण के बाद सिविल सर्जन की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों की बैठक हुई। बैठक में गांव में सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक शत-प्रतिशत पहुंचाने की कार्ययोजना तैयार की गई। विभाग का विशेष फोकस गैर-संचारी रोगों (एनसीडी), एचपीवी टीकाकरण, एनीमिया और मातृत्व स्वास्थ्य सेवाओं पर रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

सिविल सर्जन डॉ. सुमन कोहली ने अधिकारियों और कर्मचारियों को टीकाकरण, विशेषकर एचपीवी टीकाकरण, शून्य मातृ मृत्यु दर, एनीमिया नियंत्रण और टीबी उन्मूलन की दिशा में निर्धारित लक्ष्यों को शत-प्रतिशत पूरा करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि अगले छह माह में डूमरखां कलां में इन स्वास्थ्य कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से लागू कर ग्रामीणों को अधिक से अधिक सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। आगामी दिनों में गांव में मेगा हेल्थ कैंप लगाने का प्रस्ताव भी रखा गया। इसमें ग्रामीणों की व्यापक स्वास्थ्य जांच की जाएगी और पात्र लोगों को विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं से जोड़ा जाएगा।
एक अक्तूबर को सिविल सर्जन अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ दोबारा बैठक कर अब तक की प्रगति की समीक्षा करेंगी। बेहतर काम करने वाले बुजुर्गों और युवाओं को प्रोत्साहित भी किया जाएगा।


स्वास्थ्य के साथ हरियाली का भी संदेश
निरीक्षण के दौरान पीएचसी परिसर में पौधारोपण किया गया। इस मौके पर डॉ. मुनीश, डॉ. मंदीप, ग्राम सचिव जितेंद्र, सरपंच राहुल उर्फ गोल्डी, सरपंच प्रतिनिधि रणवीर, पंच महावीर सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी और ग्रामीण मौजूद रहे। विभाग का लक्ष्य स्वास्थ्य सेवाओं के साथ जनभागीदारी बढ़ाकर डूमरखां कलां को स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेश के बेहतर गांवों में शामिल करना है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed