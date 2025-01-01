फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Do not ignore TB symptoms; timely testing and treatment are essential.

Jind News: टीबी के लक्षणों की अनदेखी न करें, समय पर जांच और इलाज जरूरी

Thu, 01 Oct 2026 12:43 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:43 AM IST
विज्ञापन
Do not ignore TB symptoms; timely testing and treatment are essential.
30जेएनडी40: स्वास्थ्य जागरूकता अ​भियान के तहत लोगों को टीबी के बचाव के लिए जागरूक करते हुए चिकि
जींद। टीबी के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से इनर व्हील क्लब जींद की ओर से शांति नर्सिंग होम में स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान उपचाराधीन मरीजों को टीबी के लक्षण, कारण, बचाव और समय पर जांच कराने के महत्व के बारे में जानकारी दी गई।
विज्ञापन

अभियान के दौरान डॉ. प्रियदर्शी व परमिंदर कौर ने मरीजों से संवाद करते हुए बताया कि टीबी से बचाव और उपचार के लिए बीमारी के प्रति जागरूकता जरूरी है। उन्होंने मरीजों को इसके प्रमुख लक्षणों और जांच की प्रक्रिया की जानकारी दी। साथ ही समय पर उपचार शुरू करने और डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाएं लेने पर जोर दिया।
विज्ञापन


उन्होंने कहा कि बीमारी के दौरान स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाए रखने के लिए संतुलित दिनचर्या और उचित स्वास्थ्य देखभाल जरूरी है। इस दौरान उन्होंने आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने से संबंधित उपयोगी जानकारी भी साझा की।
विज्ञापन
विज्ञापन


इनर व्हील क्लब की अध्यक्ष डॉ. सीमा मलिक ने अभियान के आयोजन के लिए डॉ. परमिंदर कौर और डॉ. प्रियदर्शी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि क्लब की ओर से समय-समय पर स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ऐसे अभियानों का उद्देश्य लोगों को स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक करना और जरूरी स्वास्थ्य जानकारी आमजन तक पहुंचाना है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed