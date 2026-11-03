फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Diksha, from Doomarkha, makes her mark in hockey; becomes part of the championship-winning team.

Jind News: डूमरखा की बेटी दीक्षा ने हॉकी में लहराया परचम, चैंपियन टीम का बनी हिस्सा

Tue, 03 Nov 2026 02:00 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:00 AM IST
विज्ञापन
Diksha, from Doomarkha, makes her mark in hockey; becomes part of the championship-winning team.
फोटो 6 नरवाना। हॉकी खिलाड़ी दीक्षा।
नरवाना। गांव डूमरखा की होनहार हॉकी खिलाड़ी दीक्षा ने अपनी मेहनत, लगन और खेल प्रतिभा के दम पर गांव का नाम रोशन किया है। अस्मिता जूनियर महिला हॉकी लीग 2025-26 में नेवल टाटा हॉकी अकादमी, ओडिशा की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। इस विजेता टीम में शामिल होकर दीक्षा ने भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया।
विज्ञापन

दीक्षा की इस उपलब्धि से गांव में खुशी का माहौल है। हॉकी डूमरखा के कोच सुमित श्योकंद और खिलाड़ियों ने दीक्षा को बधाई देते हुए उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि दीक्षा की सफलता गांव की अन्य बेटियों के लिए प्रेरणास्रोत है और इससे उन्हें भी खेलों में आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा।
विज्ञापन

कोच ने कहा कि गांव की बेटियां लगातार खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं। दीक्षा की यह उपलब्धि न केवल गांव के लिए गर्व की बात है, बल्कि दूसरी खिलाड़ियों को भी मेहनत और लगन के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed