Jind News: मंदिर में सट्टे की सूचना पर पहुंची डायल 112 टीम को पीटा, दो पर एफआईआर

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वहीं, कॉलोनिवासियों ने पुलिसकर्मियों पर शराब के नशे में होने के आरोप लगाए। हालांकि, मेडिकल जांच में दोनों पुलिसकर्मियों के शराब पीने की पुष्टि नहीं हुई। शहर थाना पुलिस ने डायल 112 टीम के इंचार्ज ईएचसी सुखबीर सिंह की शिकायत पर राहुल और मीतू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।ईएचसी सुखबीर सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि आठ नवंबर को दिवाली के दिन डायल 112 टीम को सूचना मिली थी कि बाल्मीकि बस्ती स्थित मंदिर में कुछ युवक ताश के पत्तों पर रुपये लगाकर सट्टा खेल रहे हैं। सूचना के आधार पर टीम सुबह करीब 11 बजकर 29 मिनट पर मौके पर पहुंची। वहां मौजूद कुछ युवकों और अन्य लोगों ने पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी शुरू कर दी।आरोप है कि इस दौरान राहुल और मीतू ने पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की की और मारपीट की। उनकी वर्दी फाड़ने का प्रयास किया। पुलिसकर्मियों को जान से मारने की धमकी भी दी।मामला बढ़ता देख डायल 112 की टीम ने शहर थाना पुलिस को सूचना दी। इसके बाद थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारियों के निर्देश पर दोनों पुलिसकर्मियों का मेडिकल परीक्षण करवाया गया। मेडिकल रिपोर्ट में उनके शराब का सेवन करने की पुष्टि नहीं हुई।पुलिस टीम को मंदिर में सट्टा खेलने की गुप्त सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचने पर कुछ लोगों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट और धक्का-मुक्की की। उन पर शराब पीने के आरोप लगाए। मेडिकल रिपोर्ट में दोनों पुलिसकर्मियों के शराब का सेवन नहीं करने की पुष्टि हुई है। शिकायत के आधार पर राहुल और मीतू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। राहुल के खिलाफ शहर थाना में पहले भी लड़ाई-झगड़े का मामला दर्ज है। -गौरव शर्मा डीएसपी सफीदों।