Jind News: पंचायती जमीन से अवैध कब्जा हटवाने व तीन दशक पहले आवंटित हुए प्लाॅट पर कब्जा दिलवाने की मांग

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सीटीएम सिमरन ने अधिकारियों को कहा कि समाधान शिविर में प्राप्त शिकायतों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। गांव सलीमसर माजरा में पंचायती जमीन से अवैध कब्जा हटवाने बारे, कुंडली के व्यक्ति ने घर का टैक्स कॉमर्शियल से डोमेस्टिक टैक्स में बदलने बारे, मालवीय नगर के व्यक्ति ने प्लॉट का इंतकाल करवाने व रायपुर निवासी व्यक्ति ने वर्ष 1994 में सरकार की ओर से आवंटित किए गए प्लॉट पर कब्जा दिलवाने बारे शिकायतें प्राप्त हुईं। इसके अलावा विधवा पेंशन बनवाने, इंतकाल लंबित रखने, मजदूरी दिलवाने संबंधित शिकायतें प्राप्त हुईं। इस दौरान एसीपी राजदीप मोर, डीडीपीओ मनीष मलिक, डीएसओ मनोज कुमार, डीपीसी कृष्णा खत्री भी मौजूद रहे।