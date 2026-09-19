Jind News: भगत सिंह जयंती पर तीन दिवसीय कार्यक्रम की मांग
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:15 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:15 AM IST
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जींद। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में 28 सितंबर को शहीद-ए-आजम भगत सिंह की जयंती के अवसर पर तीन दिवसीय शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करवाने की मांग की गई है। किसान छात्र एकता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुमित लाठर के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने डीन स्टूडेंट वेलफेयर डॉ. कुलदीप नारा को ज्ञापन सौंपा।
सुमित लाठर ने कहा कि भगत सिंह जयंती को केवल औपचारिक कार्यक्रम तक सीमित रखने के बजाय विद्यार्थियों को उनके विचारों, संघर्ष और स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान से परिचित कराने के लिए व्यापक आयोजन होना चाहिए। संगठन ने तीन दिवसीय कार्यक्रम के तहत भगत सिंह के जीवन और क्रांतिकारी आंदोलन पर आधारित फिल्म प्रदर्शन कराने की मांग की।
इसके अलावा भगत सिंह के विचार और आज के दौर में युवाओं की भूमिका विषय पर विचार संगोष्ठी आयोजित करने और उनके जीवन और सपनों के भारत पर आधारित पेंटिंग व कला प्रतियोगिता कराने की मांग रखी गई।
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लाठर ने कहा कि भगत सिंह का जीवन और दर्शन आज भी युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है। विश्वविद्यालय में ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को इतिहास के साथ समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने का अवसर मिलेगा।
संगठन ने विश्वविद्यालय प्रशासन से जल्द कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर आयोजन करवाने का आग्रह किया। इस अवसर पर उपप्रधान अभिषेक जुलाना, युवा अध्यक्ष नवरत्न माथुर, नितिन, सचिन आदि मौजूद रहे।
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सुमित लाठर ने कहा कि भगत सिंह जयंती को केवल औपचारिक कार्यक्रम तक सीमित रखने के बजाय विद्यार्थियों को उनके विचारों, संघर्ष और स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान से परिचित कराने के लिए व्यापक आयोजन होना चाहिए। संगठन ने तीन दिवसीय कार्यक्रम के तहत भगत सिंह के जीवन और क्रांतिकारी आंदोलन पर आधारित फिल्म प्रदर्शन कराने की मांग की।
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इसके अलावा भगत सिंह के विचार और आज के दौर में युवाओं की भूमिका विषय पर विचार संगोष्ठी आयोजित करने और उनके जीवन और सपनों के भारत पर आधारित पेंटिंग व कला प्रतियोगिता कराने की मांग रखी गई।
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लाठर ने कहा कि भगत सिंह का जीवन और दर्शन आज भी युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है। विश्वविद्यालय में ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को इतिहास के साथ समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने का अवसर मिलेगा।
संगठन ने विश्वविद्यालय प्रशासन से जल्द कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर आयोजन करवाने का आग्रह किया। इस अवसर पर उपप्रधान अभिषेक जुलाना, युवा अध्यक्ष नवरत्न माथुर, नितिन, सचिन आदि मौजूद रहे।