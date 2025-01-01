Jind News: प्रकृति के साथ समन्वय जरूरी, तभी टलेंगी प्राकृतिक आपदाएं

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आर्य समाज प्रधान चंद्रकांत आर्य ने कहा कि भारतीय संस्कृति में मानव जाति के उत्थान तथा प्राणी जगत के संरक्षण एवं संवर्धन में पर्वों का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि मानवीय गतिविधियों से बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण और ग्रीनहाउस प्रभाव के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। इसका प्रतिकूल असर हिमालयी ग्लेशियरों पर पड़ रहा है, जिससे भूस्खलन और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ा है।उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, अनियंत्रित शहरीकरण और पर्यटन विकास प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। यदि समय रहते प्रकृति के साथ समन्वय स्थापित नहीं किया गया तो प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला और गंभीर हो सकता है। मिथिलेश लेश शास्त्री ने कहा कि वैदिक संस्कृति में ‘जियो और जीने दो’ का सिद्धांत सर्वहितकारी माना गया है। इस अवसर पर वेदपाल, किताब सिंह, संजीव, बलबीर सिंह और रामकुमार मौजूद रहे।